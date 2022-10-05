Телескоп сфотографував шлейф від астероїда, у який навмисно врізався космічний апарат NASA
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Астероїд, у який навмисно врізався зонд NASA, залишив слід, що простягнувся на тисячі кілометрів. Телескоп у Чилі зафіксував кометоподібний шлейф.
Зображення вдалося зробити через два дні після зіткнення. Вчені змогли сфотографувати великий слід за допомогою Південного астрофізичного дослідницького телескопа (Soar).
Шлейф простягається більш ніж на 10 тисяч кілометрів і, як очікується, стане ще довшим, поки повністю не розсіється і не стане схожим на інший космічний пил, що плаває навколо.
«Дивно, як чітко ми змогли зафіксувати структуру та розміри наслідків у перші дні після удару», — сказав Тедді Карета, астроном, який брав участь у спостереженні.
За словами Майкла Найта з Дослідницької лабораторії ВМС США, сліди уламків будуть відстежуватись у найближчі тижні та місяці.
- 26 вересня космічний корабель NASA успішно врізався в астероїд Діморф приблизно за 10,9 мільйона кілометрів від Землі — під час цього експерименту визначали, чи може удар трохи збити космічний камінь із курсу. Місія DART заявила, що вони потрапили в Діморф всього за 17 метрів від його центру. Якщо виміри покажуть, що курс астероїда хоч трохи змінився, космічне агентство визнає місію успішною. 27 вересня зʼявились перші зображення, які зробили через кілька хвилин після зіткнення.
- NASA запустило свій космічний корабель DART у листопаді 2021 року саме для того, щоб він зіткнувся з астероїдом розміром із футбольний стадіон на швидкості 22 526 км/год. Ця місія є першою демонстрацією NASA ініціативи, яка спрямована на захист Землі від можливості небезпечного зіткнення з астероїдом.