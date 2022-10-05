«Ми не будемо говорити про Україну без України». У Білому домі прокоментували «мирний план» Ілона Маска

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Win McNamee / Staff

Речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр на брифінгу висловилася щодо «мирного плану», який американський бізнесмен Ілон Маск запропонував у своєму Twitter.

«Ми не будемо говорити про Україну без України. Це їхнє рішення, коли йдеться про будь-яку дипломатію чи переговори з цього приводу. І тому я залишаю це українському народу», — наголосила вона.

Вона запевнила, що Сполучені Штати Америки будуть поруч із українцями у боротьбі за суверенітет держави.

Також у своєму брифінгу Карін Жан-Пʼєр зазначила, що Сполучені Штати бачать успіхи українського війська на фронті.

«Оскільки ми бачили їхні успіхи на полі бою, оскільки ми бачили, як вони повертали собі навіть територію, яка нібито була анексована лише кілька днів тому... Ми бачимо, що вони мають досягнення, щоб повернути свою територію», — сказала речниця Білого дому.