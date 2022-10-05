ЗСУ знищили вже 61 тисячу російських військових

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Українські військові за добу знищили 200 російських військових — 61 тисячу з початку війни.

Про це ідеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 5 жовтня.

Втрати російської армії в техніці:

2 435 танків (+11 за останню добу);

5 038 бойових броньованих машин (20);

1 414 артилерійських систем (7);

341 реактивна система залпового вогню (1);

177 засобів ППО;

266 літаків;

232 гелікоптери (4);

1 032 дрони (4);

246 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 841 одиниця автомобільної техніки й автоцистерн (18);

132 одиниці спеціальної техніки (1).

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках.