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ЗСУ знищили вже 61 тисячу російських військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Українські військові за добу знищили 200 російських військових — 61 тисячу з початку війни.

Про це ідеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 5 жовтня.

Втрати російської армії в техніці:

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках.