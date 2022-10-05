Politico: Посли ЄС узгодили проєкт восьмого пакета санкцій проти росії

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Посли країн Європейського Союзу узгодили проєкт восьмого пакета санкцій проти росії.

Про це повідомляє Politico.

Зокрема, проєкт заходів передбачає обмеження ціни на російську нафту, яке раніше погодили країни «Великої сімки». Наразі немає рішення про конкретну ціну або ціновий діапазон майбутнього обмеження.

Мальта, Греція та Кіпр, чиї танкерні флоти перевозять більшу частину російської нафти, стурбовані впливом обмеження цін на нафту на їхні судноплавні галузі. Це призвело до деяких поступок цим країнам. Наприклад, у проєкті згадується система моніторингу Європейської комісії, яка б оцінювала практики обходу санкцій, такі як зміна прапорів суден. Якщо Єврокомісія виявить «значні втрати бізнесу» через такі методи ухилення, вона «запропонує заходи для пом’якшення» впливу цих методів.

Пакет також має на меті вдарити по російській сталеливарній промисловості та позбавити російську армію ключових технологій. Також він передбачає додаткові заходи проти осіб, які допомагають кремлю вести військові дії. Крім того, санкції передбачатимуть заборону громадянам ЄС входити до складу правління російських державних підприємств.