На Харківщині знайшли катівню, де росіяни закопували заживо полонених і виривали їм коронки

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У звільненому від росіян селі Піски-Радьківські на Харківщині знайшли ще одну катівню, де окупанти знущалися із захоплених військовослужбовців.

Про це повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

В підвалі одного з домів утримували полонених: місцевих мешканців, учасників АТО та полонених із ЗСУ.

«Сусіди постійно чули звідти крики. На цю мить поліції точно відомо про катування — закопування в землю заживо та застосування протигаза з ганчіркою, що тліє», — розповів Болвінов.

Він розповів, що в катівні також знайшли фалоімітатор, коробку з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками та лист з опитуванням одного з чоловіків, які були тут.

Поліції вже відомі імена військовослужбовців, над якими знущалися росіяни. Слідчі та прокурори працюють над встановленням усіх фактів, які відбулися в цій катівні.