Зеленський провів телефонну розмову з лідеркою ультраправих «Братів Італії». Вона має стати новим премʼєром країни
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Офіс президента / Telegram
Президент Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з очільницею італійської партії «Брати Італії» Джорджею Мелоні. Ця політсила в складі коаліції ультраправих сил здобула перемогу на нещодавніх виборах.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зеленський наголосив на необхідності продовжувати всебічну підтримку України після формування нового італійського уряду. Сторони обговорили необхідність запровадження додаткових санкцій проти росії, зокрема посилення 8-го санкційного пакету ЄС і заборону видачі державами ЄС туристичних віз для громадян росії.
- 21 липня 2022 року президент Італії Серджо Маттарелла підписав указ про розпуск парламенту. Перед цим він прийняв відставку (з другого разу) премʼєра Маріо Драгі. Його попросили залишитися на посаді голови тимчасового уряду.
- 14 липня Драгі подав у відставку після того, як «Рух 5 зірок» (найбільша партія в тодішньому коаліційному уряді країни) відкликав свою підтримку пакета, який розробили, щоб подолати кризу вартості життя в Італії. Після цього Драгі заявив, що не очолить уряд, до якого не входить «Рух 5 зірок».