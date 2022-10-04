Зеленський провів телефонну розмову з лідеркою ультраправих «Братів Італії». Вона має стати новим премʼєром країни

Новини

Офіс президента / Telegram

Президент Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з очільницею італійської партії «Брати Італії» Джорджею Мелоні. Ця політсила в складі коаліції ультраправих сил здобула перемогу на нещодавніх виборах.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський наголосив на необхідності продовжувати всебічну підтримку України після формування нового італійського уряду. Сторони обговорили необхідність запровадження додаткових санкцій проти росії, зокрема посилення 8-го санкційного пакету ЄС і заборону видачі державами ЄС туристичних віз для громадян росії.