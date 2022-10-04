Новини

Пентагон розкрив деталі нового пакету військової допомоги для ЗСУ

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

У межах нового пакету військової допомоги для України США нададуть чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Загалом новий пакет військової допомоги від США включатиме:

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що українські війська ефективно використовують підтримку США, щоб повернути свої землі. Це 22-й пакет військової підтримки від серпня 2021 року. Загальна сума допомоги сягнула $17,5 мільярда.

Блінкен наголосив, що США зобов’язалися надалі підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.