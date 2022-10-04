Пентагон розкрив деталі нового пакету військової допомоги для ЗСУ

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У межах нового пакету військової допомоги для України США нададуть чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Загалом новий пакет військової допомоги від США включатиме:

чотири установки HIMARS та боєприпаси;

шістнадцять 155-мм гаубиць;

75 тисяч 155-мм снарядів;

500 високоточних 155-мм снарядів;

тисячу 155-мм снарядів RAAMS;

шістнадцять 105-мм гаубиць;

30 тисяч 120-мм мін;

200 машин MRAP MaxxPro;

200 тисяч набоїв для стрілецької зброї;

обладнання для встановлення перешкод, міни Claymore та інше обладнання.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що українські війська ефективно використовують підтримку США, щоб повернути свої землі. Це 22-й пакет військової підтримки від серпня 2021 року. Загальна сума допомоги сягнула $17,5 мільярда.

Блінкен наголосив, що США зобов’язалися надалі підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.