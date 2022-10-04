Московський провулок, вулиці Карла Маркса та Клари Цеткін. У Києві перейменують ще 44 вулиці

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Viktor Talashuk / Unsplash

У Києві перейменують ще 44 вулиці, провулки, площі, бульвари та проспекти, назви яких повʼязані з російською федерацією.

За це рішення 4 жовтня проголосувала комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій.

«У небуття підуть Московський провулок, вулиці Карла Маркса, Клари Цеткін, Краснодарська, Майкопська та Жигулівська. Натомість у процесі дерусифікації можуть зʼявитись вулиці Генерала Кульчицького, Левка Лук’яненка, Максима Левіна, Кузьми Скрябіна, Дмитра Годзенка, Василя Стефаника, Павла Лі та Голди Меїр. Ми маємо шанувати власну історію, увічнювати видатних діячів минулого та героїв сучасності», — зазначила депутатка Київради Вікторія Муха.

На початку вересня Київська міська рада проголосувала за перейменування 40 вулиць у столиці. Назву змінить проспект Героїв Сталінграда — тепер він називатиметься проспект Володимира Івасюка. Проспект Мінський перейменували на проспект Литовський, площу Волгоградську — на площу Конотопської битви, а площу Героїв Великої Вітчизняної — на Наводницьку площу.