Україна отримала від Швеції понад 500 тис. доз оновленої вакцини Pfizer проти «Омікрону»

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Уряд Швеції передав Україні понад 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу від Pfizer, яку розробили спеціально проти штаму «Омікрон» та його варіантів.

Про це Міністерство охорони здоровʼя України повідомило 4 жовтня.

Вакцина, яку надала Швеція, призначена для бустерного щеплення. Препарат уже розвезли в більшість областей України, зокрема по 23 тисячі доз доставили в Тернопільську, Рівненську, Хмельницьку та Житомирську області, 40 тисяч у Дніпропетровську, 34,5 тисячі у Вінницьку, 20 тисяч у Сумську, 17 тисяч в Івано-Франківську, 11,5 тисячі в Миколаївську, 8,6 тисячі в Одеську та 5,7 тисячі в Донецьку область.

Вакцина Comirnaty Original/Omicron BA.1 — це оновлена версія вакцини від Pfizer, яку адаптували спеціально для захисту проти штаму «Омікрон». Цей препарат призначений лише для людей, які вже отримали первинний курс вакцинації.

Щепитися можна безоплатно в будь-якому пункті вакцинації. Адреси та контакти пунктів тут або за телефоном 0 800 60 20 19.