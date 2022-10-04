В Україні від початку війни золотовалютний резерв скоротився на €3 мільярди

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Золотовалютний резерв України скоротився на €3 мільярди євро від початку повномасштабної війни. Про це під час брифінгу 4 жовтня повідомив заступник голови ради Національного банку Василь Фурман.

Так, за його словами, у перші дні війни НБУ перейшов до політики фіксованого курсоутворення. Фіксація курсу, однак, має свою ціну. Від початку війни і до вересня чистий продаж валюти з резервів становить $14 мільярдів та один мільярд євро.

«Водночас резерви НБУ скоротилися лише на €3 мільярди. Причини тиску на золотовалютному ринку, який ми спостерігаємо — це психологічний чинник, логістичний, бо не було достатньої кількості готівкової валюти», — пояснив Василь Фурман.