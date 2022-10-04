Росію виключили з Ради Міжнародної організації цивільної авіації
- Автор:
- Анна Холоднова
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Марієнко Андрій / УНІАН
Росія втратила місце у Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО).
Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.
За даними агентства Reuters, росія не змогла набрати 86 голосів, необхідних для того, щоб залишитися у керівній раді ICAO, до якої входить 36 країн. Президент асамблеї та генеральний директор цивільної авіації Південної Африки Поппі Хоза назвала ситуацію безпрецедентною.
Раніше росія, разом із G7, Китаєм, Бразилією та Австралією, займала місце у Раді ICAO як «держава головного значення в авіаційному транспорті».
- Після вторгнення військ росії в Україну 24 лютого Євросоюз закрив небо для російських літаків, заборонив постачати запчастини для них, техобслуговування, підтримку та страхування, а також зобовʼязав лізингові фірми повернути літаки, які були в оренді у російських перевізників. США теж наклали санкції на авіасектор рф.
- У липні стало відомо, що авіакомпанії росії відмовляються повертати 435 літаків та авіазапчастини, які вони орендували в іноземних компаній. Ці літаки коштують мільярди доларів, тож лізингові компанії вже подали страхові претензії на суму $10 мільярдів.
- Reuters із посиланням на джерела писало, що російські авіакомпанії, зокрема державна компанія «Аерофлот», розбирають літаки, щоб отримати запчастини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції.