Politico: Мобілізація у росії може ще більше вдарити по російській економіці. Країні не вистачатиме чоловіків
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Мобілізація у росії може ще більше погіршити стан російської економіки, яка страждає від міжнародних санкцій. Країні не вистачатиме чоловіків, яких або заберуть в армію, або вони втечуть за кордон.
Про це пише Politico.
«Чим більше кремль мобілізує людей, тим більше чоловіків намагатимуться лишити країну, і це матиме величезні наслідки для робочих місць в усіх галузях в росії, а отже, і для її економіки», — зазначає видання.
Під загрозою масового витоку кваліфікованих кадрів опинилися критично важливі сектори — від заводів до інтернет-провайдерів, роботі яких тепер загрожують серйозні збої. І в росії немає жодного плану для відповіді на цей виклик.
У росії немає системи, яка б забезпечувала безперервність роботи критично важливих галузей на випадок війни. Подібні схеми розроблені, наприклад, у Фінляндії або Швеції. Там не залучають до мобілізації не лише інженерів атомних електростанцій, але й фахівців інших ключових галузей — від енергетики до інфраструктури й харчової промисловості.
Крім цього, на тлі масової мобілізації в рф не вистачає жінок, які можуть швидко замінити на робочих місцях призваних чоловіків, або кваліфікованих фахівців, які втекли з країни.
- 21 вересня путін оголосив у росії часткову мобілізацію, підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України і пригрозив ядерною зброєю в разі нападу на рф. Фактично він натякнув на можливість ядерних ударів, якщо ЗСУ будуть і далі звільняти окуповані території.