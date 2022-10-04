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ЗСУ за добу знищили ще майже 400 російських військових та 44 їхніх танки

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Українські військові за добу знищили 370 російських військових (60 800 з початку війни) та 44 їхніх танки (всього — 2 424).

Про це ідеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 4 жовтня.

Інші втрати російської армії в техніці:

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.