ЗСУ за добу знищили ще майже 400 російських військових та 44 їхніх танки

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Українські військові за добу знищили 370 російських військових (60 800 з початку війни) та 44 їхніх танки (всього — 2 424).

Про це ідеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 4 жовтня.

Інші втрати російської армії в техніці:

5 018 бойових броньованих машин (27);

1 407 артилерійських систем (2);

340 реактивних систем залпового вогню (2);

177 засобів ППО (1);

266 літаків (1);

228 гелікоптерів;

1 028 дронів (2);

246 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 823 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (12);

131 одиниця спеціальної техніки.

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.