У Чернівцях під час затримання педофіла загинула поліцейська. Зловмисник сховався у багатоквартирному будинку

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У Чернівцях сталася надзвичайна ситуація — під час затримання чоловіка, який розбещував неповнолітніх, загинула одна поліцейська. Її колега дістав поранення.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

За його словами, підозрюваний зачаївся в багатоквартирному будинку.

Операція з затримання злочинця триває.

Заявниця повідомила, що біля школи невідомий чоловік показує статеві органи дітям. Патрульні розшукали громадянина, виявилось, що чоловік мав з собою зброю та раптово вистрелив у бік інспекторів. Поліцейська отримала смертельне вогнепальне поранення, її напарника шпиталізували, наразі йому надається вся необхідна медична допомога.

На місці події загинула 22-річна патрульна, молодша лейтенантка поліції Таїсія Татарин.