Україна запропонувала США нові умови для передачі ЗСУ ракет ATACMS

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Україна пропонує адміністрації президента США Джо Байдена узгоджувати потенційні цілі в разі передачі ЗСУ ракетних систем дальнього радіусу дії ATACMS.

Про це пише CNN із посиланням на офіційних осіб США.

Американські чиновники заявляють, що в прагненні подолати опір Білого дому щодо надання Україні ракет ATACMS, українська влада тепер пропонує США повну та постійну інформацію про список потенційних російських цілей.

Подібна прозорість дає США «право вето» на дії ЗСУ. Такий підхід дозволить США не побоюватися ударів по рф, які можуть спровокувати ескалацію конфлікту між двома країнами.