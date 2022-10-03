ЗМІ: Франція передасть Україні 20 броньованих машин Bastion

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Франція готується до передачі Збройним силам України 20 сучасних бронетранспортерів Bastion.

La Tribune з посиланням на джерела пише, що контракт між компанією Arquus та Міністерством оборони Франції вже на фінальній стадії. Телеканал BFM TV з посиланням на джерела повідомляє, що контракт доопрацьовується, проте доставка може бути виконана в найкоротший термін, оскільки Arquus має достатню кількість Bastion.

Бронетранспортер Bastion — це 12,5-тонна машина, яка здатна перевозити до 10 бійців. Вона відповідає стандартам НАТО за рівнем захищеності та має високу прохідність. В Україну відправлять моделі Bastion, які оснащені баштами (турелями) під 2,7-мм кулемети.