ДБР передало Кабміну список російських компаній для вилучення їхнього майна

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ДБР

Державне бюро розслідувань передало Кабінету міністрів список російських компаній та громадян для включення їх до санкційного списку і примусового вилучення майна.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Працівники ДБР сформували список після дослідження понад 200 компаній. Його Кабмін має винести на розгляд Ради національної безпеки й оборони України (РНБО), яка вже ухвалить відповідні рішення.

У списку ТОВ «Газпром Експорт» (дочірнє підприємство російського «Газпрому), ТОВ «Межирічанський гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Морський спеціалізований порт «Ніка-Тера», ПАТ «Пентопак», ПрАТ «Вінницяпобутхім» (контролюється російським АТ «Нєвская Космєтіка»), ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» (засновник — російська «Татнєфть»), ТОВ «Полтава-Капітал», ТОВ «Харків-Капітал» та інші юридичні особи та окремі діячі.

У ДБР нагадали, що раніше РНБО вилучила майно загиблого нардепа-колаборанта олексія ковальова на суму понад 18,5 млн гривень, заблокувала активи ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка на 1,4 млрд грн і передала їх в управління Агентства з розшуку активів, а також наклала арешт на майно, рахунки та корпоративні права групи компаній російської «Татнєфті».