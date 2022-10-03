ДБР передало Кабміну список російських компаній для вилучення їхнього майна
- Автор:
- Костя Андрейковець
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ДБР
Державне бюро розслідувань передало Кабінету міністрів список російських компаній та громадян для включення їх до санкційного списку і примусового вилучення майна.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Працівники ДБР сформували список після дослідження понад 200 компаній. Його Кабмін має винести на розгляд Ради національної безпеки й оборони України (РНБО), яка вже ухвалить відповідні рішення.
У списку ТОВ «Газпром Експорт» (дочірнє підприємство російського «Газпрому), ТОВ «Межирічанський гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Морський спеціалізований порт «Ніка-Тера», ПАТ «Пентопак», ПрАТ «Вінницяпобутхім» (контролюється російським АТ «Нєвская Космєтіка»), ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» (засновник — російська «Татнєфть»), ТОВ «Полтава-Капітал», ТОВ «Харків-Капітал» та інші юридичні особи та окремі діячі.
У ДБР нагадали, що раніше РНБО вилучила майно загиблого нардепа-колаборанта олексія ковальова на суму понад 18,5 млн гривень, заблокувала активи ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка на 1,4 млрд грн і передала їх в управління Агентства з розшуку активів, а також наклала арешт на майно, рахунки та корпоративні права групи компаній російської «Татнєфті».
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- На наступному засіданні Верховної Ради розглядатимуть проєкт закону про націоналізацію всіх російських активів. За словами президента Володимира Зеленського, РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до «значущих фізичних та юридичних осіб росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України та спільноти демократичних народів».