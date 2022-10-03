Колегія суддів не звільнила Богдана Львова, у якого підтвердили наявність російського паспорта. Не вистачило голосів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду не змогли зібрати достатню кількість голосів, щоб усунути з посади Богдана Львова — СБУ підтвердила, що в нього є російський паспорт.
Про це повідомила Судово-юридична газета.
Більшість суддів не підтримало ініціативу щодо дострокового відсторонення Львова: за — 21 голос, а треба було 22. Ще 18 суддів проголосували проти.
Сам Богдан Львов заявив, що візьме відпустку і сподівається на те, що протягом цього часу будуть розставлені всі крапки над «і».
3 жовтня Служба безпеки України підтвердила наявність російського паспорта в Богдана Львова. Перевірка цих даних триває, про її результати повідомлять додатково.
- 15 вересня проєкт «Схеми» оприлюднив матеріал про російський паспорт Богдана Львова — журналісти знайшли нібито його заяву на отримання російського паспорта в 1999 році. Також «Схеми» зʼясували, що в жовтні 2012 року на імʼя Богдана Львова був оформлений новий паспорт громадянина росії. Підстава заміни документа — досягнення 45-річного віку. 16 вересня сам Львов заперечив наявність російського паспорта, однак на період слідства його позбавили доступу до держтаємниці.
- 21 вересня НАБУ почало розслідування проти Львова, який не задекларував московську нерухомість його родини. Як встановили журналісти, у власності родини судді є квартира в російській столиці на Ленінградському шосе, приблизна ринкова вартість якої становить 11 мільйонів гривень. Із 2012 року квартира оформлена навпіл — на тещу і на дружину Львова. Але в жодній зі своїх майнових декларацій він не зазначав, що на його дружину зареєстрована нерухомість у Москві.