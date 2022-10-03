Колегія суддів не звільнила Богдана Львова, у якого підтвердили наявність російського паспорта. Не вистачило голосів

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Судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду не змогли зібрати достатню кількість голосів, щоб усунути з посади Богдана Львова — СБУ підтвердила, що в нього є російський паспорт.

Про це повідомила Судово-юридична газета.

Більшість суддів не підтримало ініціативу щодо дострокового відсторонення Львова: за — 21 голос, а треба було 22. Ще 18 суддів проголосували проти.

Сам Богдан Львов заявив, що візьме відпустку і сподівається на те, що протягом цього часу будуть розставлені всі крапки над «і».

3 жовтня Служба безпеки України підтвердила наявність російського паспорта в Богдана Львова. Перевірка цих даних триває, про її результати повідомлять додатково.