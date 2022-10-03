НБУ ввів в обіг монету, присвячену Територіальній обороні

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НБУ

Національний банк України ввів в обіг памʼятну монету номіналом 10 гривень. Вона присвячена Силам територіальної оборони Збройних сил України.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

Ось як вона виглядає:

НБУ

На одному боці монети можна побачити герб України, номінал та рік випуску, на іншому — фігури військових, логотип і гасло Сил тероборони ЗСУ «Готові до спротиву!».

Автори монети — Вадим Балановський, Володимир Демʼяненко та Роман Чайковський.

У Нацбанку також зазначили, що окремо продавати ці монети не будуть — їх передадуть банкам, і вони ходитимуть як звичайні 10 гривень.