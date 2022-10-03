Суд дав колаборанту з Луганської області 12 років увʼязнення — він передавав окупантам дані про ЗСУ

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Pikist

В Україні засудили мешканця Луганської області, який передавав росіянам інформацію про розташування української військової техніки у містах Привілля та Рубіжне.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Зібрані дані колаборант передавав окупантам телефоном. Його затримали 26 березня 2022 року. Тепер суд визнав чоловіка винним у колабораціонізмі (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 КК України). Він проведе 12 років за ґратами. Майно злочинця також конфіскують.