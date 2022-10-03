Уряд виплачуватиме допомогу людям на щойно звільнених територіях — по 2 200 гривень

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Держава виплачуватиме грошову допомогу людям на територіях, які звільнили під російської окупації. Вони отримають по 2 200 гривень.

Про це пише пресслужба Мінреінтеграції.

«Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги — і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу — 2 200 грн», — повідомила міністр Ірина Верещук.

За її словами, від держави та благодійників передбачена допомога для мешканців звільнених міст та сіл. Це як гуманітарна допомога — продукти харчування, речі першої необхідності, засоби гігієни, теплий одяг на зиму, так і фінансова підтримка.