Окупанти змінили правила перетину блокпоста у Василівці. У черзі на виїзд до Запоріжжя стоять тисячі людей

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Станом на ранок 3 жовтня чотири тисячі людей стоять у черзі на російському блокпості у Василівці. Але окупанти не випускають українців з тимчасово окупованих територій. За добу 2 жовтня випустили лише 50 людей, з яких девʼятеро — діти.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його даними, росіяни ввели нові правила виїзду на підконтрольну Україні територію. Вони запровадили перепустки, які можуть оформити лише ті, хто стоїть у черзі.

«Якщо ти вночі поїхав додому поспати, вранці ти знову стаєш у нову чергу, і перепустка стає недійсною», — розповів Федоров.

Крім того, транспортні підприємства, які на маршрутних таксі вивозять людей, мають зараз «зареєструватися» як транспортна компанія та отримати «ліцензію» в окупантів.

За словами Федорова, на кількість людей, які намагаються евакуюватися, впливає прийдешнє похолодання, відсутність опалення на окупованих територіях та «мобілізація», яку розпочали росіяни.

«Чоловіків почали хапати на вулицях, у нас є за вихідні багато прикладів, коли просто підходять до чоловіків різного віку та різної фізичної підготовки та просять їх пройти до комендатури і стати на облік», — сказав мер Мелітополя.