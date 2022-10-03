Росіяни обстріляли гуртожиток у Часовому Яру на Донеччині. Щонайменше одна людина залишається під завалами
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- Анна Холоднова
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Павло Кириленко / Facebook
Війська росії 3 жовтня обстріляли гуртожиток навчального закладу у Часовому Яру на Донеччині. Щонайменше одна людина перебуває під завалами. Рятувальна операція триває.
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.
Крім Часового Яру, під вогнем опинилися Авдіївська та Очеретинська громади.
В Авдіївці були поодинокі прильоти по старій частині міста, в Очеретинській громаді — вдарили по Желанному та обстріляли Камʼянку. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Також окупанти вели вогонь по Одрадівці та на станції Майорськ Світлодарської громади. На Лисичанському напрямку відбувалися постійні обстріли Сіверська та Серебрянки. Інформацію про постраждалих та руйнування наразі уточнюють.
Зранку росіяни завдали ракетного удару по Краматорську та влучили у підприємство. Жертв не було.
- 9 липня росіяни також обстрілювали місто Часів Яр. Тоді окупанти влучили у 5-поверхівку — вона обвалилася. Місцева влада повідомляла, що в момент удару в будинку перебувало щонайменше три десятки людей. У міноборони рф повідомляли, що «точним ударом» у Часовому Яру нібито знищили ангар з американськими 155-мм гаубицями М777.