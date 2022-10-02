У Туреччині спустили на воду перший корвет для українського флоту

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У Туреччині спустили на воду перший корвет класу Ada для Військово-морських сил ЗСУ, названий на честь гетьмана Івана Мазепи.

Церемонія спуску бойового корабля відбулася у Стамбулі на військовій верфі підприємства Istanbul Naval Shipyard. У ній взяли участь командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа та перша леді Олена Зеленська.

Протичовновий корвет типу Ada буде першим кораблем такого класу для Військово-морських сил України.

«Сьогоднішня надважлива для України та її Військово-морських сил подія вкотре засвідчує, що в умовах вирішальної війни за нашу незалежність і територіальну цілісність, за волю багатонаціонального українського народу, за свободу і гідність ми маємо прекрасного друга — Турецьку Республіку. Наше співробітництво отримує ще один вимір — прекрасний корвет, який вже скоро захищатиме Україну, вільне судноплавство, що безумовно є спільною метою наших країн», — заявив під час церемонії командувач ВМС ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.