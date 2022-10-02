Папа Франциск закликав путіна зупинити «спіраль насильства і смерті»

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Папа Римський Франциск закликав президента росії путіна зупинити «спіраль насильства і смерті» через війну в Україні.

Про це повідомляє Vatican News.

«Перебіг війни в Україні став настільки серйозним, нищівним і загрозливим, що викликає велике занепокоєння... Мене глибоко мучать ріки крові та сліз, пролиті протягом цих місяців. Я засмучений тисячами жертв, особливо серед дітей, і великими руйнуваннями, що залишили без домівок багато людей та сімей, несучи загрозу холоду і голоду на великих територіях. Певні вчинки ніколи не можна виправдати! Ніколи! Це жахливо, що світ вивчає географію України через такі назви, як Буча, Ірпінь, Маріуполь, Ізюм, Запоріжжя та інші місцевості, що стали осередками невимовних страждань і страху. Що вже говорити про той факт, що світ знову стоїть перед ядерною загрозою? Це абсурд», — сказав Папа Франциск.

Він також закликав президента України Володимира Зеленського «бути відкритим» до мирних пропозицій щодо припинення війни.

Коментарі понтифіка прозвучали через два дні після того, як путін оголосив, що росія анексує чотири регіони України, частково окуповані російськими військами.