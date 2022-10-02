Данія, Норвегія та Німеччина оплатять гаубиці Zuzana 2 для України

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Данія, Німеччина та Норвегія профінансують виробництво 16 нових 155-мм САУ Zuzana 2 у Словаччині, які потім передадуть Україні.

Про це повідомило МЗС Данії.

«Цією пожертвою Данія ще раз допомагає надати важливе обладнання Україні. Війна в Україні, на жаль, буде затяжною», — зазначили у відомстві.

2 червня стало відомо, що Україна підписала контракт зі Словаччиною про поставку восьми гаубиць Zuzana 2.

Zuzana 2 — це модернізована версія Zuzana 1 (яка, своєю чергою, є модернізацією чехословацької системи Dana), розроблена та вироблена у Словаччині. Як порівняти з попередньою версією, Zuzana 2 має новий, довший ствол довжиною 52 калібри (раніше 45 калібрів), що дозволило збільшити дальність стрільби до 41 кілометра. Вона також оснащена новою броньованою кабіною. Крім того, башта має повний поворот на 360 градусів (раніше було лише на 60 градусів), а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшено з чотирьох до трьох. Гаубиця має автозарядження і здатна здійснювати 5 пострілів на хвилину.