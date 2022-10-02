Австралія оголосила санкції проти 28 російських чиновників за анексію територій України

Новини

Уряд Австралії оголосив про введення індивідуальних санкцій проти 28 російських чиновників, відповідальних за незаконну анексію Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей України.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ країни.

Санкції запровадять проти мера Москви сергія собяніна, генпрокурора рф ігоря краснова, першого заступника путіна сергія кірієнка, колаборантів, яких росія призначила головами окупаційних адміністрацій (стрємоусов, балицький, сальдо) та інших.

Австралія приєднується до позову України проти росії до Міжнародного суду ООН. У ньому Україна звинувачує рф у порушенні Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Згідно зі статтею 63 Статуту суду, коли йдеться про тлумачення конвенції, учасниками якої є інші держави, ніж ті, що беруть участь у справі, кожна з цих держав має право долучитися до судового процесу. У цьому випадку пояснення, надане судом, буде однаково обовʼязковим і для них.