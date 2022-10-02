До Києва їде гендиректор МАГАТЕ, щоб обговорити зону безпеки навколо ЗАЕС
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Наступного тижня Київ і Москву відвідає гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.
Про це йдеться на сайті МАГАТЕ.
«Візит є частиною поточних зусиль щодо якнайшвидшого впровадження зони ядерної безпеки та безпеки навколо Запорізької атомної електростанції», — сказано у заяві.
- З 1 по 5 вересня на захопленій росіянами ЗАЕС проводила інспекцію місія МАГАТЕ на чолі з гендиректором. Тоді місія оглянула обстріляні обʼєкти і територію. Після цього на ЗАЕС для постійної роботи залишили двох експертів МАГАТЕ.
- Наразі МАГАТЕ планує збільшити кількість своїх спостерігачів на Запорізькій АЕС і домогтися створення безпекової зони навколо станції.