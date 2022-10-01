МАГАТЕ встановило, що викрадений гендиректор Запорізької АЕС «тимчасово затриманий»

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Міжнародне агентство з атомної енергії отримало інформацію про те, що викрадений росіянами генеральний директор Запорізької атомної станції Ігор Мурашов «тимчасово затриманий».

Про це агентство повідомило 1 жовтня.

Отримати цю інформацію вдалося після того, як МАГАТЕ звʼязалося з «відповідними органами».

Про інцидент повідомили главі агентства Рафаелю Гроссі, який підтвердив, що МАГАТЕ, відповідно до свого мандату в галузі ядерної безпеки, активно домагається розʼяснень і сподівається на швидке і задовільне вирішення цього питання.

Офіс генерального прокурора України повідомив, що відкрив справу за фактом викрадення гендиректора Запорізької АЕС — за статтею порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).