Tesla презентувала прототип роботів-гуманоїдів Optimus. Вони зможуть працювати на заводах замість людей

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Tesla

Компанія Tesla представила перший прототип роботів-гуманоїдів Optimus. Вони можуть стати помічниками людей, зокрема працювати на заводах.

Про це пише Reuters.

Гендиректор компанії Ілон Маск каже, що вартість таких роботів не перевищуватиме $20 тисяч. У Tesla планують через 3—5 років почати прийом замовлень.

На презентації прототип робота лише помахав натовпу. На відео, яке показала компанія, робот виконує прості завдання: поливає рослини, переносить коробки та піднімає металеві прути на виробничій станції компанії.

Маск назвав робота Optimus і додав, що він зможе ходити вже за кілька тижнів. Компанія хоче, щоб у майбутньому ці робити замінили людей на заводах.