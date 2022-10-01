У ЗСУ підтвердили звільнення пʼяти населених пунктів біля Лиману. Росіяни намагаються вирватися з міста

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Українська армія звільнила пʼять населених пунктів біля міста Лиман Донецької області. Наразі там тривають стабілізаційні заходи.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

«Російське угруповання в районі Лиману оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки звільнені. Там тривають стабілізаційні заходи», — зазначив він.

За його словами, наразі точно оцінити кількість російського угруповання в Лимані неможливо. Раніше їх були приблизно 5 тисяч, але під час бойових дій ця цифра могла значно знизитися.

Він наголосив, що росіяни намагаються прорватися, але ЗСУ бачать ці спроби та «роблять їх невдалими».