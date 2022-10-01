Зеленський скасував осінній призов на військову службу та відтермінував демобілізацію

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Президент Володимир Зеленський скасував проведення осіннього призову на строкову військову службу у 2022 році. Це повʼязано з воєнним станом у країні.

Про це йдеться в указі президента № 678/2022.

Згідно із цим документом, Зеленський вніс зміни до свого попереднього указу про призов у 2022 році. Таким чином, восени 2022 року призову на строкову військову службу не буде.

Водночас Зеленський відтермінував звільнення в запас військовослужбовців на строк «не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації». Це означає, що строковики в армії, які вже відслужили необхідний термін, залишатимуться у складі своїх підрозділів до оголошення демобілізації.