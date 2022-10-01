Зеленський скасував осінній призов на військову службу та відтермінував демобілізацію
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Президент Володимир Зеленський скасував проведення осіннього призову на строкову військову службу у 2022 році. Це повʼязано з воєнним станом у країні.
Про це йдеться в указі президента № 678/2022.
Згідно із цим документом, Зеленський вніс зміни до свого попереднього указу про призов у 2022 році. Таким чином, восени 2022 року призову на строкову військову службу не буде.
Водночас Зеленський відтермінував звільнення в запас військовослужбовців на строк «не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації». Це означає, що строковики в армії, які вже відслужили необхідний термін, залишатимуться у складі своїх підрозділів до оголошення демобілізації.
- Президент України Володимир Зеленський під час виступу 1 лютого у Верховній Раді анонсував перехід України на професійну армію та підписав відповідний указ. Він передбачає збільшення протягом трьох наступних років чисельності контрактників Збройних сил на 100 тисяч людей, створення 20 додаткових бригад ЗСУ; збільшення грошового забезпечення всіх військових до рівня не нижче за три мінімальні зарплати; перехід України до засад професійної армії.
- 16 липня 2021 року Верховна Рада у другому читанні та в цілому схвалила законопроєкти президента Володимира Зеленського про національний спротив і збільшення чисельності Збройних сил на 15 тисяч осіб (до 261 тисячі), зокрема військовослужбовців — на 11 тисяч (до 215 тисяч).