Удар по колоні в Запоріжжі: кількість загиблих зросла до 30
- Автор:
- Олег Панфілович
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Кількість загиблих від ракетного удару росіян по гуманітарній колоні в Запоріжжі зросла до 30.
Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.
88 людей отримали поранення. Серед померлих є двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Поранення зазнала також трирічна дівчинка. Крім того, загинув 36-річний працівник місцевого Управління стратегічних розслідувань. Ще 27 поліцейських Бердянського райуправління отримали поранення, чотири з них — у тяжкому стані.
На місці трагедії продовжують працювати близько 80 фахівців. Слідчі та криміналісти поліції допомагають колегам із СБУ збирати докази. Наразі відомо, що окупанти били по людях модернізованими ракетами С-300. «Вирви від цих модифікованих ракет не такі глибокі, але радіус вибухової хвилі набагато більший. Відповідно, більша зона та сила ураження людей…», — пояснив Клименко.
За його словами, росіяни знали, що тут завжди чимало людей. «Особливо вранці. І навмисно поцілили саме сюди. Це цілеспрямоване масове вбивство», — додав очільник Нацполіції.
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