Конгрес США остаточно ухвалив законопроєкт, у якому передбачені додаткові $12 мільярдів на допомогу Україні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Конгрес США остаточно ухвалив законопроєкт про виділення коштів на тимчасове фінансування державних видатків. Документ також передбачає виділення на допомогу Україні додаткових $12,3 мільярда.
Про це пише The New York Times.
Напередодні документ ухвалили в Сенаті США. Тепер його підтримали і в Палаті представників. За законопроєкт проголосували 230 членів, а 201 були проти.
Конгрес ухвалив документ менш ніж за пів доби до кінцевого терміну, коли у США закінчується фінансовий рік і за відсутністю схваленого фінансування оголошується шатдаун — припинення роботи держустанов. Щоб уникнути цього, законопроєкт ще має підписати Джо Байден.
- 2 вересня стало відомо, що президент США Джо Байден попросив Конгрес виділити $11,7 мільярда для військової та фінансової підтримки України. Запит на надзвичайне фінансування також включатиме $2 мільярди для «усунення впливу війни росії в Україні на постачання енергоресурсів до США».