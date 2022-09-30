Російські сенатори та депутати, а також родини шойгу та медведєва: США запровадили нові персональні санкції проти рф

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Марієнко Андрій / УНІАН

Міністерство фінансів США запровадило нові персональні санкції проти росії за анексію українських територій. До переліку увійшли всі члени російського парламенту як і з ради федерації, так і з держдуми, а також родини російських високопосадовців.

Про це пише пресслужба відомства.

«Ми не стоятимемо осторонь, поки путін обманним шляхом намагається анексувати частини України. Міністерство фінансів і уряд США роблять сьогодні масштабні дії, щоб ще більше послабити військово-промисловий комплекс росії, який і без того деградував, і підірвати його здатність вести незаконну війну», — зазначила міністр фінансів Джанет Єллен.

До списку санкцій додали раду федерації росії та 169 її членів, а також ще 109 депутатів держдуми. Крім цього, санкції наклали і на очільницю Центробанку росії ельвіру набіуліну.

Також під санкції потрапила російська компанія «Новастрим», яка фактично стала правонаступницею компанії «Радіоавтоматіка», проти якої США вводили санкції раніше. Вона тісно співпрацює з російськими оборонним сектором. Санкції наклали і на три іноземні компанії, які допомагали російському ОПК: китайську Sinno Electronics, вірменську Taco та білоруську «Свєтлогорськоє хімволокно».

Обмеження були введені і проти ще пʼяти російських компаній, а також віцепремʼєра росії олександра новака, членів родини міністра оборони шойгу, членів родини голови росгвардії золотова, членів родини премʼєра мішустіна, членів родини губернатора Санкт-Петербурга бєглова та членів родини російського експрезидента медведєва.