Єврорада засудила анексію українських областей та анонсувала нові санкції проти росії

Новини

Члени Європейської ради беззастережно засуджують незаконну анексію росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

«Умисне підриваючи заснований на правилах міжнародний порядок та грубо порушуючи фундаментальні права України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, основні принципи, закріплені в Статуті ООН та міжнародному праві, росія ставить під загрозу глобальну безпеку», — йдеться в заяві на сайті Євроради.

Держави-члени заявили, що не визнають і ніколи не визнають ні незаконні «референдуми», ні їхні сфальсифіковані та незаконні результати.

«Ці рішення є недійсними і не можуть мати жодної юридичної сили. Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк та Луганськ — це Україна. Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації не визнавати цю незаконну анексію», — зазначено в документі.

Вони наголосили, що підтримка України залишається непохитною.

«Ми непохитні в нашій підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. Україна здійснює своє законне право на захист від російської агресії, щоб відновити повний контроль над своєю територією та має право на звільнення окупованих територій у межах своїх міжнародно визнаних кордонів», — зазначили країни і додали, що ядерні погрози путіна не похитнуть рішучості країн ЄС.

«Ми посилимо наші обмежувальні заходи у відповідь на протиправні дії росії, Вони збільшать тиск на росію, щоб вона припинила агресивну війну. Ми знову заявляємо, що Європейський Союз твердо підтримує Україну і продовжуватиме надавати сильну економічну, військову, соціальну та фінансову підтримку Україні стільки, скільки потрібно», — йдеться в заяві.