Єврокомісія: Анексія нічого не змінить, всі території залишаються українськими

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Ursula von der Leyen / Twitter

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що незаконна анексія українських областей нічого не змінить — вони залишаються українськими.

«Проголошена путіним незаконна анексія нічого не змінить. Усі території, які незаконно окуповані російськими окупантами, є українською землею і завжди будуть частиною цієї суверенної держави», — зазначила фон дер Ляєн.

Міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб також заявила, що ця анексія територій ніколи не буде визнана Бельгією.

«Луганськ, Донецьк, Херсон, Запоріжжя та Крим — це Україна. Анексія цих територій під нелегітимним приводом фіктивних референдумів є незаконною за міжнародним правом. Ми ніколи не визнаємо її», — написала Лябіб.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Чехія не визнає розкрадання президентом путіним території України і виступатиме за створення міжнародного трибуналу та покарання злочинних представників росії.

«путін може проголошувати скільки завгодно промов — його розкрадання території України ми не визнаємо. Російський тонучий корабель хоче затягнути на дно й невинних людей. Ми виступатимемо за створення міжнародного трибуналу і покарання злочинних представників росії», — написав Ліпавський.

Президент Молдови Майя Санду рішуче засудила спробу анексії.

«Я рішуче засуджую і відкидаю спробу росії незаконно анексувати окуповані регіони України після фіктивних голосувань, які вона влаштувала під дулом пістолета. Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя та Крим — це Україна. Підтримка Молдовою суверенітету і територіальної цілісності України залишається непохитною», — написала Санду.