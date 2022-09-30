Уряд Норвегії може закрити кордон для росіян слідом за Фінляндією

Новини

Wiki

Уряд Норвегії посилив контроль на норвезько-російському кордоні, а також готовий ввести додаткові обмеження для російських туристів.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції Норвегії.

У відомстві нагадали, що у травні 2022 року уряд країни значно обмежив видачу віз для росіян — туристичні візи їм майже не видають.

У Міністерстві юстиції Норвегії також наголосили, що уряд готовий додатково закрити кордон для російських туристів, як це 30 вересня зробила Фінляндія.

«За потреби ми швидко закриємо кордон, а зміни можуть відбутися миттєво. Як порівняти з Фінляндією, до Норвегії мало приїздів, а тут інша ситуація. Сторскуг — єдина наша прикордонна станція з росією. Ми ведемо тісний діалог з поліцією та митницею щодо подій на кордоні та ретельно перевіряємо всіх, хто прибуває», — сказала міністр юстиції та надзвичайних ситуацій Емілі Енгер Мель.

Також у норвезькому Мінʼюсті зазначили, що в найпівнічнішій точці Королівства, окрузі Фінмарк, розмістять поліцейський гелікоптер із датчиками, який допоможе виявляти порушників.