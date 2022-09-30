Нацполіція: У Херсонській області окупанти вбили щонайменше двох учасників АТО

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У Херсонській області російські військові переслідують колишніх учасників АТО та обшукують їхні домівки. Наразі відомо про двох убитих окупантам колишніх атовців.

Про це повідомляють у поліції Херсонщини.

Також правоохоронці зазначили, що під час обстрілу прифронтових сіл Бериславського району місцеві жителі отримали поранення, а в будинках повилітали вікна і двері. Деякі села знеструмлені, є проблеми з водопостачанням, питну воду туди привозять працівники поліції або волонтери.

А в тимчасово окупованому Херсоні озброєні військові рф вломилися до приватного будинку, обшукали його і забрали документи та печатки приватних підприємців, а також свідоцтва про право власності на нерухомість у Миколаєві, Херсоні та Києві.

Із Херсону та Олешок продовжують надходити свідчення про мародерство російських військових. Окупанти обкрадають будинки та квартири, а також відбирають у місцевих жителів автомобілі.