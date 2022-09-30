ДБР повідомило про підозру капітану-зраднику, який керує російським військовим кораблем
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- Анна Холоднова
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Державне бюро розслідувань
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді колишньому командиру протичовнового корвета «Луцьк», який після окупації Криму росією перейшов на службу до росіян.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Капітан ІІІ рангу після захоплення військовими рф його частини в Севастополі добровільно присягнув на вірність росії.
Зараз зрадник командує російським протичовновим кораблем «Суздалець», який бере участь у війні росії проти України.
Він отримав підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Зраднику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.
- 20 березня 2014 року російські військові захопили український корвет «Луцьк». Із 2014 року до здачі ним керував капітан сергій макєєв.