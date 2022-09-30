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Росія втратила ще 500 своїх військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Каміла Грабчук / «Бабель»

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 30 вересня. Так, окупанти за останню добу втратили ще 500 своїх військових, загалом від початку війни — 59 080.

Втрати російської армії в техніці:

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Донецькому та Краматорському напрямках.