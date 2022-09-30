Росія втратила ще 500 своїх військових
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Каміла Грабчук / «Бабель»
У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 30 вересня. Так, окупанти за останню добу втратили ще 500 своїх військових, загалом від початку війни — 59 080.
Втрати російської армії в техніці:
- 2 338 танків (13 за останню добу);
- 4 932 бойові броньовані машини (23);
- 1 391 артилерійську систему (6);
- 333 реактивні системи залпового вогню (2);
- 176 засобів ППО (1);
- 264 літаки (2);
- 225 гелікоптери (1);
- 1 003 дрони (8);
- 246 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 768 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (17);
- 131 одиниця спеціальної техніки.
Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Донецькому та Краматорському напрямках.