США звинувачують російського мільярдера Олега Дерипаску в порушенні санкцій

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Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Міністерство юстиції США 29 вересня висунуло звинувачення проти російського мільярдера Олега Дерипаски в ухилянні від санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це пише Reuters.

Обвинувачення стосуються самого Олега Дерипаски та трьох повʼязаних із ним жінок — Катерини Вороніної, Наталії Бардакової та Ольги Шрікі. У Мінʼюсті США стверджують, що олігарх найняв одну з жінок для покупки каліфорнійської музичної студії від його імені. Іншу жінку він намагався відправити у США, щоб та народила дітей від нього.

За даними слідства, у 2019 році Шрікі організувала для Дерипаски продаж музичної студії в Бербанку, штат Каліфорнія, на суму $3,1 мільйона. А у 2020 році Шрікі разом із Бардаковою організували поїздку Вороніної до Сполучених Штатів для народження дитини Дерипаски.

Дерипаску, Шрікі та Бардакову звинуватили в порушенні санкцій. Шрікі також звинуватили у знищенні доказів, а Бардакову та Вороніну — у подачі неправдивих свідчень американським слідчим.

«У звʼязку з несправедливим і неспровокованим вторгненням росії в Україну я пообіцяв американському народу, що Міністерство юстиції працюватиме над тим, щоб притягнути до відповідальності тих, хто порушує наші закони та загрожує нашій національній безпеці. Сьогоднішні звинувачення демонструють, що ми дотримуємося цієї обіцянки», — заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд.