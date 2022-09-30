Іспанія долучилася до позову України проти росії у суді ООН у справі про геноцид

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Іспанія вирішила долучитися до позову України проти росії до Міжнародного суду ООН. У ньому Україна звинувачує рф у порушенні Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Про це пише пресслужба суду.

Іспанія скористалася статтею 63 Статуту Міжнародного суду ООН, згідно з якою сторона міжнародного договору має право втрутитися в розгляд справи, який пов’язаний із його тлумаченням.

У заяві Іспанії підкреслюється, що «Конвенція має надзвичайно важливе значення для запобігання геноциду та покарання за нього», а закріплені в ній права та обовʼязки «є обовʼязком міжнародного співтовариства в цілому».