Іспанія долучилася до позову України проти росії у суді ООН у справі про геноцид
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Іспанія вирішила долучитися до позову України проти росії до Міжнародного суду ООН. У ньому Україна звинувачує рф у порушенні Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.
Про це пише пресслужба суду.
Іспанія скористалася статтею 63 Статуту Міжнародного суду ООН, згідно з якою сторона міжнародного договору має право втрутитися в розгляд справи, який пов’язаний із його тлумаченням.
У заяві Іспанії підкреслюється, що «Конвенція має надзвичайно важливе значення для запобігання геноциду та покарання за нього», а закріплені в ній права та обовʼязки «є обовʼязком міжнародного співтовариства в цілому».
- 26 лютого 2022 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН про порушення росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та про покарання за нього. Також Україна відразу подала клопотання про запобіжні заходи, в яких просила суд ООН наказати росії зупинити війну в Україні. Саме «геноцидом» населення окупованого Донбасу путін обґрунтовує російське вторгнення в Україну.
- 16 березня Міжнародний суд ООН зобовʼязав росію припинити бойові дії на території України до ухвалення рішення у справі про геноцид.
- Після цього заяви на участь у справі подали Литва, Латвія, Нова Зеландія, Франція та Велика Британія.
- Представник України в Міжнародному суді ООН Антон Кориневич в інтервʼю «Бабелю» розповів, що участь третіх країн у справі України проти росії про геноцид дозволить виступити в суді одним фронтом проти російської федерації.