Сенат США ухвалив законопроєкт, яким виділяються додаткові $12 мільярдів на допомогу Україні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Ben Schumin / Flickr
Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування діяльності уряду країни. Він також передбачає виділення додаткових $12,3 мільярда на допомогу Україні.
Про це пише Reuters.
За документ проголосували 72 сенатори, 25 виступили проти. Тепер законопроєкт піде на розгляд Палати представників, яка має ухвалити його у пʼятницю. Потім документ підпише президент США Джо Байден.
У разі швидкого ухвалення документ США допоможе уникнути шатдауну — тимчасового призупинення роботи держорганів через відсутність фінансування.
Окрім грошей на державні видатки законопроєкт передбачає і виділення грошей на підтримку Україні. Вони підуть і на військову, і на економічному допомогу.
- 2 вересня стало відомо, що президент США Джо Байден попросив Конгрес виділити $11,7 мільярда для військової та фінансової підтримки України. Запит на надзвичайне фінансування також включатиме $2 мільярди для «усунення впливу війни росії в Україні на постачання енергоресурсів до США».