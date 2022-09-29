Трьох українських морпіхів змогли витягти з окупованої території. Після поранення у березні вони півроку переховувалися у місцевих жителів

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Telegram / Головне управління розвідки МО України

Головне управління розвідки Міноборони разом із іншими відомствами змогли витягти з окупованої території трьох українських військових. Вони отримали поранення ще у березні, але весь цей час переховувалися у місцевих жителів.

Про це пише пресслужба ГУР Міноборони.

Там розповіли, що отримали інформацію про те, що в одному з окупованих міст на сході України переховуються троє українських військових: двоє чоловіків та жінка. Вони служать у бригаді морської піхоти.

«У березні під час бойових дій чоловіки отримали поранення. Внаслідок цього їхня група не змогла самостійно повернутися на підконтрольну територію. Всі троє були змушені переховуватись в зоні окупації. Протриматись протягом шести місяців вони змогли завдяки патріотизму місцевих мешканців, які надавали воїнам ліки та продукти харчування», — зазначили в ГУР.

Для повернення військових ГУР спільно з іншими правоохоронними та військовими органами провели операцію з евакуації. Наразі всі троє військових перебувають на підконтрольній Україні території та хочуть повернутися на військову службу.