Ризик є, але не варто його переоцінювати. Міністр оборони про можливість повторного наступу з білорусі
- Автори:
- Софія Телішевська, Марія Жартовська
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Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував заяву одного з лідерів білоруської опозиції про те, що лукашенко готується вступити у війну проти України.
«Небезпека є завжди, бо ворожий кордон просягається на 2,5 тис. км — це білорусь, росія та тимчасово окуповані території. Але реальна лінія фронту, де йдуть бої, це 1 300 км. Кордон з білоруссю сягає 1 200 км, тому ризик з півночі залишається», — зазначив Резніков у спільному коментарі для «Бабеля» та «Громадського».
Під час першого вторгнення, продовжив міністр, серед російського війська було украй мало білорусів, можливо лише кілька підрозділів.
«Тобто немає інформації про те, що раніше у війні брали участь серйозні формування з білорусі. Наразі там пропаганда має менші оберти, ніж у росії, тому мені складно уявити, що має мотивувати білорусів вступити у цю війну зараз», — додав Резніков.
За його словами, можливий також варіант, що білоруські офіцери, які давали присягу, переступивши український кордон, складуть зброю зі словами «білоруси вам сябри, а не вороги».
«Ризик є, але я б не переоцінював його. Ми готові до всього. Лукашенко шукає баланс, з одного боку він має показати політичний аншлюс з рф, а з іншого — відчуває, що це може стати його остаточним кінцем», — резюмував Резніков.
- Один із лідерів білоруської опозиції, заступник голови обʼєднаного перехідного кабінету білорусі Павло Латушко заявив, що самопроголошений президент лукашенко готується вступити у війну проти України. За його словами, лукашенко [і рф] домовилися розгорнути [в білорусі] 120 тисяч солдатів росії протягом листопада—лютого. Білорусь зобовʼязується додатково поставити 100 тисяч мобілізованих солдатів.