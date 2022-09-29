Опозиція білорусі заявила про підготовку лукашенка до війни проти України. Мобілізують 100 тисяч білорусів
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Один із лідерів білоруської опозиції, заступник голови обʼєднаного перехідного кабінету білорусі Павло Латушко заявив, що самопроголошений президент лукашенко готується вступити у війну проти України.
Про це він написав у своєму Twitter.
«Наші джерела повідомляють: лукашенко [і рф] домовилися розгорнути [в білорусі] 120 тисяч солдатів росії протягом листопада—лютого. Білорусь зобовʼязується додатково поставити 100 тисяч мобілізованих солдатів. Лукашенко готується до повномасштабної війни. Захід має висунути ультиматум, від якого він не зможе відмовитися», — заявив Латушко.
Ніяких доказів Латушко не оприлюднював.
Моніторингова група «Беларускі Гаюн» заявила, що наразі немає переконливих фактів, які б свідчили про перекидання військ росії до білорусі. Також у групи є сумніви щодо потенційного проведення мобілізації в білорусі.
- Самопроголошений президент лукашенко ще 23 вересня казав, що в країні не буде мобілізації. Раніше він доручив військовим піднімати по тривозі війська у разі необхідності. При цьому він сказав, що його війська начебто не планують брати участь у війні проти України.
- 28 вересня у білорусі почалася раптова перевірка бойової готовності військової частини в селищі Мачулищі. Йдеться про частину повітряних сил 06752. Військові відпрацюють призов і розконсервацію техніки.
- Також відомство повідомило про зустріч своїх представників із представниками міноборони росії в Москві, де вони обговорили «найбільш актуальні питання взаємодії у військовій сфері».
- 29 вересня українська розвідка заявила, що у білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих з росії, які мають поповнити підрозділи, що там базуються.