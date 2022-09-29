Опозиція білорусі заявила про підготовку лукашенка до війни проти України. Мобілізують 100 тисяч білорусів

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Один із лідерів білоруської опозиції, заступник голови обʼєднаного перехідного кабінету білорусі Павло Латушко заявив, що самопроголошений президент лукашенко готується вступити у війну проти України.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Наші джерела повідомляють: лукашенко [і рф] домовилися розгорнути [в білорусі] 120 тисяч солдатів росії протягом листопада—лютого. Білорусь зобовʼязується додатково поставити 100 тисяч мобілізованих солдатів. Лукашенко готується до повномасштабної війни. Захід має висунути ультиматум, від якого він не зможе відмовитися», — заявив Латушко.

Ніяких доказів Латушко не оприлюднював.

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» заявила, що наразі немає переконливих фактів, які б свідчили про перекидання військ росії до білорусі. Також у групи є сумніви щодо потенційного проведення мобілізації в білорусі.