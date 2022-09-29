Росіяни атакували Дніпропетровщину забороненими касетними снарядами. Поранені 19 людей

Новини

Getty Images

Близько восьмої години ранку росіяни вдарили по Криворізькому району Дніпропетровської області касетними снарядами з «Ураганів».

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Снаряди влучили у промислову інфраструктуру в Зеленодольській громаді, постраждала адмінбудівля. Поранення отримали 19 людей.