Росіяни атакували Дніпропетровщину забороненими касетними снарядами. Поранені 19 людей
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- Анна Холоднова
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Getty Images
Близько восьмої години ранку росіяни вдарили по Криворізькому району Дніпропетровської області касетними снарядами з «Ураганів».
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Снаряди влучили у промислову інфраструктуру в Зеленодольській громаді, постраждала адмінбудівля. Поранення отримали 19 людей.
- Уночі проти 29 вересня росія також вдарила ракетами по Дніпру, загинули троє людей, зокрема 12-річна дівчинка, яку дістали з розбитого дому.