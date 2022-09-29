Українська розвідка: У білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих з росії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Telegram / Головне управління розвідки МО України
У білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих з росії, які мають поповнити підрозділи, що там базуються.
Про це українська військова розвідка повідомила 29 вересня.
Після поповнення співвідношення «досвідчених» і «молодих» військових має становити 1 до 5. Розмістити мобілізованих мають в існуючих військових фондах, а також у цивільних будівлях. Під ці потреби передають склади, ангари та інші покинуті приміщення — відповідні вказівки дали збройним силам білорусі та міським радам.
Після збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів на території білорусі, а посилюватись будуть за рахунок техніки та озброєння, яке зняли зі зберігання в росії. Брак техніки для перевезення особового складу планують поповнити за рахунок мобілізації цивільних вантажних і легкових автомобілів.
Також білоруська влада наказала військовим «сприяти» ву мобілізації росіян, які нещодавно заїхали на територію країни.
- 21 вересня путін оголосив у росії часткову мобілізацію, підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України та пригрозив ядерною зброєю в разі нападу на рф.
- Через мобілізацію росіяни почали активно тікати з країни. У британській розвідці вважають, що за тиждень від мобілізації в рф втекло вже більше людей, аніж росія мала у своїх військах у лютому — на початку повномасштабного вторгнення в Україну.