Українська розвідка: У білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих з росії

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Telegram / Головне управління розвідки МО України

У білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих з росії, які мають поповнити підрозділи, що там базуються.

Про це українська військова розвідка повідомила 29 вересня.

Після поповнення співвідношення «досвідчених» і «молодих» військових має становити 1 до 5. Розмістити мобілізованих мають в існуючих військових фондах, а також у цивільних будівлях. Під ці потреби передають склади, ангари та інші покинуті приміщення — відповідні вказівки дали збройним силам білорусі та міським радам.

Після збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів на території білорусі, а посилюватись будуть за рахунок техніки та озброєння, яке зняли зі зберігання в росії. Брак техніки для перевезення особового складу планують поповнити за рахунок мобілізації цивільних вантажних і легкових автомобілів.

Також білоруська влада наказала військовим «сприяти» ву мобілізації росіян, які нещодавно заїхали на територію країни.