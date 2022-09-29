Instagram назавжди заблокував акаунт Pornhub. Порносайт назвав це дискримінацією

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awario.com

Соцмережа Instagram назавжди заблокувала акаунт порносайту Pornhub, заявивши про численні порушення і недотримання політики соцмережі.

Як пишуть The Verge і Vice, представник компанії Meta, яка володіє Instagram, заявив, що акаунт Pornhub видалений. У Meta стверджують, що впродовж 10 років Pornhub неодноразово порушував умови щодо публікації оголених тіл і сексуальних домагань. При цьому представник Meta не уточнив, як саме Pornhub порушував правила.

У відповідь Pornhub опублікував у Twitter відкритого листа, у якому назвав цей крок несправедливим і зажадав від Meta та Instagram чітко пояснити підстави для видалення акаунту. У Pornhub заявили, що Instagram займається дискримінацією творців контенту для дорослих, а політика мережі щодо акаунту порносайту довгі роки була «непрозорою та лицемірною», через що Pornhub зазнав збитків.

Також у Pornhub звернули увагу на те, що Instagram спокійно дозволяє знаменитостям і брендам публікувати відвертий контент без жодних наслідків. У приклад навели пости Кім Кардашьян, акцентувавши на тому, що за подібні фото Instagram блокував контент порнозірок.